Тула, , 03:58 — REGNUM На тульском битумном заводе, где произошло возгорание резинотехнических изделий, ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба областного главка МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на заводе «Техпрогресс», воспламенились резинотехнические изделия. Сигнал о пожаре в посёлке Ленинский на улице Набережная поступил спасателям в 22:35 мск.

Огонь был локализован на площади 800 квадратных метра.

Как 26 апреля сообщало ИА REGNUM, на место возгорания работало два пожарных расчёта. Было задействовано десять автоцистерн. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

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