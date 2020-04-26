Тула, , 03:46 — REGNUM Спасатели локализовали пожар на тульском заводе по производству битума «Техпрогресс». Об этом информирует пресс-служба областного главка МЧС РФ.

«Локализация на 800 кв. м (резина) и 9 кв. м (кабинет на первом этаже административного здания)», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на заводе «Техпрогресс», загорелись резинотехнические изделия. Информация о пожаре в посёлке Ленинский на улице Набережная поступила спасателям в 22:35 мск.

Как 26 апреля сообщало ИА REGNUM, на место пожара работало два пожарных расчёта. Было задействовано десять автоцистерн. Пострадавших в результате возгорания нет.

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