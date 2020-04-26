Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 03:28 — REGNUM Комитет по здравоохранению Петербурга прокомментировал информацию о смерти четырёх медсестёр. Об этом сообщает в пресс-службе комитета.
Сообщается, что имена умерших медсестёр оказались в сети, в так называемом «Списке памяти» российских врачей, якобы погибших из-за заражения коронавирусом.
Как 25 апреля сообщало ИА REGNUM, в «Списке памяти» находится 28 имен. Среди них есть врачи, медицинские сестры, санитарки, лаборанты и другой медперсонал.
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