Санкт-Петербург, , 03:28 — REGNUM Комитет по здравоохранению Петербурга прокомментировал информацию о смерти четырёх медсестёр. Об этом сообщает в пресс-службе комитета.

Сообщается, что имена умерших медсестёр оказались в сети, в так называемом «Списке памяти» российских врачей, якобы погибших из-за заражения коронавирусом.

«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжёлые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — говорится в сообщении.

Как 25 апреля сообщало ИА REGNUM, в «Списке памяти» находится 28 имен. Среди них есть врачи, медицинские сестры, санитарки, лаборанты и другой медперсонал.

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