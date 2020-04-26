Кингстон, , 03:01 — REGNUM Двое подростков погибли и еще пятеро ранены в результате инцидента на праздновании дня рождения в округе Кингстон на Ямайке, сообщает 25 апреля Jamaica Star Online.

Трагедия произошла около 10:30 25 апреля, когда группа подростков собрались на вечеринке в Денхем-Тауне по случаю дня рождения товарища. Проходившие мимо двое вооруженных мужчин начали стрелять по детям, после чего скрылись.

Семеро несовершеннолетних с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Двое из них 15-летний Алан и 17-летний Джевон скончались. Состояние еще одного пострадавшего критическое.

Полиция начала расследование по делу. Идет опрос свидетелей и поиск подозреваемых.