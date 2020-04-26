Бразилиа, , 02:41 — REGNUM Количество жертв из-за коронавирусной инфекции в Бразилии превысило 4 тыс. Об этом говорят данные бразильского министерства здравоохранения.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Бразилии эпидемия унесла жизни 346 человек. Число зафиксированных заразившихся граждан за это же время увеличилось более чем на 5,5 тыс.

В общей сложности количество инфицированных в настоящий момент в стране превышает 58,5 тыс.

Как 25 апреля сообщало ИА REGNUM, в стране зарегистрировано 3 670 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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