Майкоп, , 02:21 — REGNUM Крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов под Майкопом в Адыгее локализован, 26 апреля сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.

Площадь возгорания составила 2 гектара.

Как сообщается ИА REGNUM, 25 апреля на полигоне ТБО в 2,5 километрах от города Майкопа произошел пожар охвативший приблизительно 700 квадратных метров. Для его тушения привлекли 27 человек и 12 единиц техники.

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