Богота, , 00:51 — REGNUM Сход оползня в муниципалитете Архелия на западе Колумбии унес жизни не менее трех местных жителей, 25 апреля радиостанция Efe Eme.

Оползень Storm05

Также один человек получил травмы и несколько домов были разрушены. Причиной происшествия являются сильные ливни, обрушившиеся на регион. На месте схода оползня продолжают работать спасатели.

Как сообщается ИА REGNUM, в начале марта в результате схода оползня в бразильском штате Сан-Паулу погибли 44 человека.

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