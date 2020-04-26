Тула, , 00:05 — REGNUM Крупный пожар произошёл на территории завода «Техпрогресс» в городе Туле. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по тульской области.

Тушение пожара 61.mchs.gov.ru

Информация о возгорании поступила в 22:35 мск на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112». Сообщалось о горении резины и строений в посёлке Ленинский на улице Набережная.

На место происшествия выехали два пожарных расчёта, площадь горения составляет около 800 кв. метров. На месте работает десять автоцистерн. Пострадавших в результате пожара нет.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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