Майкоп, , 23:42 — REGNUM Крупное возгорание произошло на полигоне твёрдых бытовых отходов в пригороде Майкопа в Адыгее. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание мусора на полигоне произошло в 2,5 километрах от города Майкопа. Площадь пожара составила около 700 кв. метров.

На место происшествия для борьбы с огнём прибыли 27 человек и 12 единиц техники. Кроме того, в район пожара направлена мобильная лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, которая будет контролировать содержание вредных веществ в атмосфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на нелегальной мусорной свалке в Польше, после которого в воздухе было обнаружено повышенное содержание токсичных веществ.

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