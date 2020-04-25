Москва, , 22:34 — REGNUM Девушка, у которой возник конфликт с таксистом из-за несработавшего QR-кода, оказалась дочерью актёра Андрея Стоянова, бывшего супруга телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой. Инцидент 25 апреля Стоянов прокомментировал в интервью «Вечерней Москве».

Стоянов убеждён, что таксист применил к его дочери насилие, и это объясняет её поведение. Актёр полностью поддержал сторону дочери и отметил, что после произошедшего у неё случился нервный срыв.

Актёр уточнил, что сейчас его дочь находится в безопасности, а он лично начал детальное изучение всех обстоятельств этого происшествия. Семья женщины уже написала заявление в правоохранительные органы на водителя такси.

В то же время представитель Межрегионального транспортного союза Роман Круглов отметил, что в данном споре закон на стороне водителя и организация будет оказывать ему юридическую поддержку в решении данного конфликта, а также поможет с трудоустройством. По словам Круглова, водитель поступил абсолютно правильно, отказавшись везти пассажирку с неработающим QR-кодом, а конфликт спровоцировала сама пассажирка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что агрегатор такси Gett заблокировал водителя, ударившего пассажирку, не желавшую покидать салон его автомобиля.

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