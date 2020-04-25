Санкт-Петербург, , 22:15 — REGNUM Два человека пострадали в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Санкт-Петербурге. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании в жилом пятиэтажном доме на улице Синявинской в Красногвардейском районе поступила в городское ведомство в 20:05 мск. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили пожар на кухне в трёхкомнатной квартире. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. к ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава.

В результате пожара пострадали два человека, они получили лёгкие травмы. Помощь пострадавшим была оказана на месте. Пожар был полностью ликвидирован в 20:31 мск. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о пожаре в жилом доме, который устроил один из жильцов дома на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

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