Ростов-на-Дону, , 21:45 — REGNUM Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская была госпитализирована в отделение реанимации после совещания с участием губернатора региона. Об этом 25 апреля сообщил журналистам главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

По предварительной информации, Быковской стало плохо на рабочем месте, ей была вызвана скорая помощь, прибывшие медики предварительно диагностировали стенокардию. Глава Минздрава региона была экстренно госпитализирована.

Главврач уточнил, что Быковской диагностировали стенокардию, ей были проведены все необходимые обследования и назначено лечение. В настоящее время состояние пациентки оценено как стабильное, она находится в реанимационном отделении.

Официальных комментариев по данному факту в правительстве региона и в региональном отделении Минздрава на настоящий момент получено не было.

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