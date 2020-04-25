Красноярск, , 21:40 — REGNUM В Красноярском крае убит шестилетний ребёнок, в причастности к его смерти подозревают его старшего брата в возрасте 13 лет, сообщает 25 апреля телеканал РЕН ТВ.

По версии следователей, старший брат убитого ребёнка потерпел поражение в компьютерной игре и из-за этого начал громить весь дом.

Родители в это время отсутствовали. В итоге шестилетний мальчик был найден мёртвым с ножевыми ранениями.

Правоохранители считают, что убийство произошло из-за опасения подростка, что младший брат расскажет о его погроме родителям.

Расследование трагедии продолжается.

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