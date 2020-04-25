Москва, , 21:01 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с поливомоечной машиной в Москве. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла вечером 25 апреля на проспекте Мира. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения.

Обстоятельства и причины ДТП, приведешего к гибели человека, устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в Москве на Кутузовском проспекте.

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