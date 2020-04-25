Оренбург, , 20:21 — REGNUM Три человека погибли в результате утечки доменного газа на предприятии «Уральская Сталь» в Оренбургской области. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

ЧП произошло в доменном цеху предприятия, расположенного в городе Новотроицке в 19:30 по местному времени. По факту гибели троих человек следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств трагедии. Проводится опрос очевидцев, осмотр места происшествия, установлены личности погибших.

Расследование уголовного дела продолжается.

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