Бердичев, Украина, 25 апреля 2020, 20:13 — REGNUM Порядка двух килограмм ртути обнаружено на окраине города Бердичев (Житомирская область, Украина) в жилом месте, передаёт 25 апреля «112 Украина».
О «находке» в службу спасения сообщил житель Бердичева. Шарики жидкого металла оказались рассыпаны на грунтовой дороге возле огорода мужчины.
Спасатели демеркуризировали примерно два килограмма ртути. На эту работу ушло около трёх часов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля сотрудниками МЧС ДНР было очищено от ртути поле возле города Дебальцево.
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