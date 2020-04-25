Ижевск, , 20:02 — REGNUM Мужчина погиб в результате обрушения кровли павильона в Удмуртии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Шквалистый ветер снёс 25 апреля кровли зданий в двух районах Удмуртии. В Каракулинском районе была повреждена кровля 16-квартирного жилого дома, площадь повреждения составила около 240 кв. метров.

В Камбарском районе была снесена крыша павильона, погиб мужчина 1950 года рождения, проходивший мимо в момент ЧП.

К ликвидации последствий произошедшего привлечены 27 человек и восемь единиц техники. На месте гибели человека работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении крыши сильным штормовым ветром у здания детского сада и у жилого дома в Башкирии.

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