Ростов-на-Дону, , 19:58 — REGNUM У министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской произошёл сердечный приступ. В настоящее время глава ведомства находится в реанимации, сообщил главврач областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

«Татьяна Юрьевна попала в больницу с сердечным приступом, у неё была ярко выраженная стенокардия. Были выполнены необходимые обследования и назначено лечение. В настоящее время её состояние стабильное, она находится в реанимации», — цитирует собеседника портал Don24.ru.

ИА REGNUM напоминает, что информация об экстренной госпитализации главы донского минздрава появилась сегодня, 25 апреля, после заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По информации ряда интернет-изданий, у министра произошёл инфаркт.

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