Камбарский район, , 19:54 — REGNUM Человек погиб в результате срыва кровли здания из-за порывистого ветра в Камбарском районе Удмуртии. Об этом сообщили 25 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В Камбарском районе повреждена по всей площади кровля павильона. Погиб один человек, прохожий, мужчина 1950 года рождения», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в Каракулинском районе в результате шквалистого ветра также оказалась повреждена кровля 16-квартирного жилого дома.

Сообщается, что к ликвидации последствий ЧП привлечены около 30 человек и восемь единиц техники.