Сан-Сальвадор, , 19:50 — REGNUM Власти Сальвадора вводят режим чрезвычайного положения в тюрьмах в связи с участившимися случаями убийств в стране. Об этом 25 апреля написал президент Сальвадора Найиб Букеле на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава государства подчеркнул, что согласно имеющейся разведывательной информации члены банд из мест лишения свободы распорядились об организации убийств на территории страны.

В связи с этим Букеле поручил генеральному директору пенитенциарных учреждений Сальвадора Осирису Луну Месе издать указ о введении режима чрезвычайного положения в тюрьмах, где содержатся главари данных банд, и обеспечении 24-х часового комендантского часа.

Кроме этого все заключенные, которые находятся под подозрением, должны быть переведены в одиночные камеры.

Напомним, ранее, 24 апреля, в СМИ Сальвадора появилась информация о 23 убийствах, совершенных за сутки. Журналисты изданий отмечали, что на момент введения карантина в связи с распространением коронавируса в стране происходило в среднем около двух убийств в сутки, а также были дни, когда об убийствах вообще не сообщалось.

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