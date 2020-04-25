Уфа, , 19:04 — REGNUM Крыши двух зданий снесло сильным штормовым ветром в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошли на территории двух районов: Благоварского и Уфимского. В Благоварском районе ветром снесло крышу с жилого двухэтажного четырёхквартирного дома в селе Первомайском. При падении крыша повредила три автомобиля, припаркованных рядом с домом. Площадь повреждённой кровли составила 160 кв. метров. Жильцы пострадавшего дома от эвакуации отказались, пострадавших нет.

Второе происшествие случилось в селе Авдоян, здесь ветер повредил кровлю у здания детского сада «Ляйсян». Штормовой ветер полностью сорвал крышу со здания, площадь повреждения составила 392 кв. метра. Здание детского сада было закрыто в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, погибших и пострадавших нет.

Оба инцидента взяты на контроль региональным отделением ГУ МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении штормовым ветром кровли офисного здания в Татарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильный штормовой ветер снёс крышу здания в Татарии