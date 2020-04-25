Мамадыш, Татария, , 18:48 — REGNUM Кровлю здания снесло штормовым ветром в городе Мамадыш в Татарии. Об этом 25 апреля сообщает пресс — ГУ МЧС РФ по региону.

ЧП произошло на улице Советской около 15:50 по местному времени. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что штормовым ветром была снесена часть кровли площадью около 300 кв. метров с одноэтажного офисного здания.

В результате происшествия никто не пострадал, были повреждены шесть автомобилей, припаркованных на стоянке возле здания. Материальный ущерб, нанесённый стихией, устанавливается.

Всего к ликвидации последствий произошедшего привлекались 24 человека и восемь единиц техники. Отмечается, что незадолго до инцидента в нескольких районах Татарии было объявлено штормовое предупреждение, ожидалось усиление ветра до 27 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном ветре, который, по данным регионального ГУ МЧС РФ ожидается на территории Самарской области.

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