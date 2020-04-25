Красноярск, , 18:15 — REGNUM Двое 17-летних подростков подозреваются в причинении смертельных травм пенсионеру в Красноярском крае. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошёл в деревне Каменка Ирбейского района в ночь с 14 на 15 апреля. По данным следствия, двое подростков 17-ти лет пришли к 65-летнему мужчине и стали распивать с ним алкогольные напитки. В какой-то момент между хозяином дома и его несовершеннолетними гостями возник конфликт.

Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой подозреваемые, по версии следствия, нанесли пенсионеру телесные повреждения, оказавшиеся смертельными. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование обстоятельств и причин произошедшего продолжается. В настоящее время подозреваемые помещены под стражу по ходатайству следствия.

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