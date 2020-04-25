Архангельск, , 17:26 — REGNUM Трёх человек, оказавшихся в воде из-за перевернувшейся лодки, спас участковый уполномоченный Сергей Юрьев в Архангельской области. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба МВД РФ.

Инцидент произошёл в деревне Погост Плесецкого района. Трое местных жителей решили заняться ловом рыбы в проливе между Кенозером и озером Долгое. У рыбаков перевернулась лодка и они не могли выбраться из воды.

О случившемся участковому Сергею Юрьеву рассказали его сын Никита с другом Артёмом, которые услышали, как кто-то зовёт на помощь. Юрьев немедленно прибыл на место происшествия на автомобиле и пересев в лодку, стоявшую у берега, подплыл к тонувшим. Приказав замёрзшим и обессиленным мужчинам держаться за борта лодки, участковый направил её к берегу.

Собравшиеся на берегу люди помогли вытащить рыбаков и поднять из воды их имущество, в том числе перевёрнутую лодку. Участковый на автомобиле отвёз мужчин в деревню, где передал близким. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

Местные жители отметили, что Сергей Юрьев является человеком, на которого всегда можно положиться. Он проработал в деревне Погост участковым уже 25 лет, все местные жители знают его как надёжного человека, который всегда поможет в сложной ситуации.

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