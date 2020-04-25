Улан-Удэ, , 17:08 — REGNUM По делу о смертельном наезде на 17-летнюю девочку в Бурятии в начале января 2020 года сменился обвиняемый. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по республике, обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшему гибель человека и оставлении его в опасности предъявлено действующему зампреду регионального заксобрания Баиру Жамбалову.

Ранее обвиняемым являлся предприниматель Галуст Пилосян, пытавшийся взять вину на себя. По его словам, он управлял внедорожником политика во время ДТП. Однако следователи проверяли причастность к преступлению и самого владельца машины.

«В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду. В связи с этим мужчина был задержан», — отметили в СКР.

В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Вместе с тем, уголовное преследование в отношении Пилосяна прекращено. Однако его могут привлечь к ответственности, если он будет продолжать давать заведомо ложные показания.

Напомним, после аварии Баир Жамбалов был снят с поста секретаря регионального политсовета «Единой России» и исключён из партии. Однако он остаётся вице-спикером регионального парламента. Как сообщало ИА REGNUM, депутаты инициировали создание комиссии, чтобы снять его с этого поста. Однако спикер хурала Владимир Павлов отверг предложение, отметив, что политик написал заявление об уходе. В начале апреля появились сообщения, что он отозвал документ.

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