Иерусалим, , 16:28 — REGNUM Девять человек получили ранения в результате стрельбы в деревне на севере Израиля. Об этом 25 апреля сообщает портал Walla.

Стрельба произошла утром 25 апреля в деревне Кфар-Яфии, расположенной недалеко от города Назарета. По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили девять человек.

Местная полиция сообщает, что двое раненых находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие были ранены легко. Все раненые были госпитализированы в больницу Назарета.

Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств и причин произошедшего.

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