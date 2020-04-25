Львов, Украина, , 16:05 — REGNUM Во Львовской области задержаны служащие двух воинских частей, подозреваемые в незаконной продаже деталей от вертолётов. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

В пресс-службе отметили, что подозреваемые могли организовать схему незаконного списания военного имущества частей, на балансе которых находились вертолёты Ми-8 и Ми-24.

«Военнослужащие реализовывали дорогостоящие запчасти к авиатехнике представителям заинтересованных коммерческих структур», — сказано в сообщении.

В ходе обысков, по месту службы и проживания подозреваемых были изъяты запчасти и деньги. По предварительным данным, нанесённые убытки составили около $30 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники украинских спецслужб выявили крупную партию деталей военных радиостанций, которые хотели вывезти в Россию.

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