Яунде, , 14:49 — REGNUM В начале священного месяца Рамадан в Камеруне произошли столкновения полицейских с мусульманами, нарушившими правительственные директивы о запрете общественных собраний из-за пандемии коронавируса. Об этом передает VOA Africa.

Репортеры радиостанции сообщили, что полиция разогнала верующих в 13 мечетях в Западном, Центральном и Северном регионах Камеруна, где они собрались для проведения богослужений.

Ава Фонка, губернатор Западного региона, сказал журналистам, что он попросил полицию разогнать верующих в мечетях в городах Фумбан, Фумбот и Бафуссам.

Напомним, в Камеруне зарегистрировано более 1430 случаев заболевания COVID-19, в том числе 43 случая — с летальным исходом.