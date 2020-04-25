Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:43 — REGNUM После жёсткой посадки вертолёта Ми-26Т около Русского месторождения в ЯНАО четверо человек госпитализированы в травматологию. Об этом сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

Напомним, по информации Уральского СУ на транспорте СКР, 25 апреля 2020 года в 9:42 по местному времени (7:42 мск) в Тазовском районе ЯНАО вертолет Ми-26Т авиакомпании «Абакан Авиа» выполнял рейс по маршруту Новый Уренгой — месторождение Ванкор. При заходе вертолёта на вынужденную посадку на площадку «Ротор 40» месторождения Русское, произошла вибрация правого двигателя. Ми-26Т не долетел до площадки 20 метров. При касании хвостовой балки о снег случилось заваливание воздушного судна на правый борт. В вертолёте находилось восемь человек, четверо из них — члены экипажа.

В департаменте здравоохранения ЯНАО отметили, что в центральную городскую больницу Нового Уренгоя госпитализированы четверо пострадавших: двое находятся в состоянии средней тяжести, ещё у двоих — удовлетворительное самочувствие. Остальные будут проходить амбулаторное лечение.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР сообщил подробности жёсткой посадки Ми-26 на Ямале