Улан-Удэ, , 14:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал «Тивиком».

По данным журналистов, задержание связано с расследованием обстоятельств смертельного ДТП в начале января 2020 года, в котором погибла 17-летняя девушка. Она была сбита на внедорожнике, принадлежавшем политику. Следователями было возбуждено уголовное дело, а его расследования взяли на контроль в Центральном аппарате СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после происшествия вину на себя взял предприниматель Галуст Пилосян. По его словам, они поменялись с Баиром Жамбаловым машинами. Впрочем, в следствии не исключают, что за рулём автомобиля в момент наезда мог сидеть и сам зампред парламента. Последний ранее отказался проходить проверку на полиграфе.

Добавим также, что некоторые депутаты хурала ранее предложили создать комиссию для рассмотрения вопроса о досрочной отставке зампреда. Спикер парламента Владимир Павловотверг это предложение, сообщив, что зампред сам написал заявление об уходе. Однако в начале апреля появилась информацию, что Жамбалов отозвал его.

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