Иерусалим, , 14:08 — REGNUM Более 40% смертей от COVID-19 в Израиле, по данным отчетов, приходится на пациентов домов престарелых. Об этом сообщает 12 канал израильского телевидения.

По официальным данным, полученным после исследования 97 домов престарелых, в каждом из них выявлен минимум один носитель коронавируса.

Целью израильского минздрава, как сообщалось ранее, было проведение 3000 тестов на COVID-19 за прошлую неделю. Реальное количество выполненных тестов оказалось на 1000 меньше.

Общее число смертей от заболевания COVID-19 в Израиле приблизилось к двумстам человек. Власти Израиля ввели карантинные меры по всей стране, в частности, с 11 апреля по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху были приостановлены самолетные рейсы в Израиль.