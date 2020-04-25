Дамаск, , 13:52 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» по меньшей мере 20 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии. Об этом 25 апреля сообщается в заявлении министерства обороны страны на странице в соцсети Twitter.

«Попытка террористической группировки проникнуть в зону проведения операции «Источник мира» была предотвращена нашими героическими бойцами», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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