Киншаса, , 13:33 — REGNUM По крайней мере 12 рейнджеров были убиты неизвестными во время нападения на национальный парк Вирунга в Демократической Республике Конго. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение властей.

В соответствии с сообщением чиновника Космы Вилунгулы, данное нападение стало самым смертоносным в новейшей истории.

Он заявил, что около 60 боевиков устроили засаду на колонну гражданских лиц, которую защищали рейнджеры. По его словам, еще шесть человек были ранены.

Вирунга, старейший национальный парк Африки, популярен среди туристов за большую популяцию горных горилл.