Черновцы, Украина, 25 апреля 2020, 13:09 — REGNUM В следственном изоляторе (СИЗО) Черновцов заключённые устроили бунт из-за больного COVID-19, сообщил 15 апреля ресурс «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, начальника СИЗО вынудили принять заключённого с подтверждённым диагнозом COVID-19. В знак протеста люди, содержащиеся в трёх камерах, забаррикадировались и нанесли себе телесные повреждения. Сотрудникам учреждения пришлось применить силу, чтобы прекратить беспорядки.
Журналисты отметили, что здание СИЗО было построено ещё во времена Австро-Венгрии, в нём очень мало места и создать заключённым условия, безопасные в плане распространения коронавируса, там невозможно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что на Украине начался пилотный проект по созданию платных камер СИЗО с улучшенными условиями содержания.
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