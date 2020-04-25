Черновцы, Украина, , 13:09 — REGNUM В следственном изоляторе (СИЗО) Черновцов заключённые устроили бунт из-за больного COVID-19, сообщил 15 апреля ресурс «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, начальника СИЗО вынудили принять заключённого с подтверждённым диагнозом COVID-19. В знак протеста люди, содержащиеся в трёх камерах, забаррикадировались и нанесли себе телесные повреждения. Сотрудникам учреждения пришлось применить силу, чтобы прекратить беспорядки.

«Сегодня уже подано пять рапортов. Обстановка очень накалённая», — описал ситуацию один из сотрудников изолятора.

Журналисты отметили, что здание СИЗО было построено ещё во времена Австро-Венгрии, в нём очень мало места и создать заключённым условия, безопасные в плане распространения коронавируса, там невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что на Украине начался пилотный проект по созданию платных камер СИЗО с улучшенными условиями содержания.

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