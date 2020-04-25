Кишинёв, , 12:58 — REGNUM В Молдавии сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили о пресечении деятельности группировки, члены которой подозреваются в незаконном обороте наркотических веществ. Соответствующее сообщение было опубликовано 24 апреля пресс-службой молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли 4,5 кг наркотических веществ. По предварительной информации, в группировке, которая действовала с 2018 года, участвовали трое человек в возрасте от 37 до 50 лет, двое из которых были ранее судимы. По версии следствия, подозреваемые занимались изготовлением, хранением, транспортировкой и распространением наркотиков (в основном марихуаны).

В рамках данного уголовного производства были проведены шесть обысков. Кроме наркотических веществ у подозреваемых обнаружили денежные средства, мобильные телефоны, SIM-карты, а также приспособления, предназначенные для употребления наркотиков.

Одного из подозреваемых арестовали на 30 суток. В отношении двух остальных подозреваемых проводится расследование. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии главу Северного регионального отделения по борьбе с нелегальной миграцией Бюро миграции и убежищ и еще одного инспектора данного отделения задержали по подозрению в коррупции.