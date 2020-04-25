Уфа, , 12:34 — REGNUM Падение мужчины с пятого этажа предотвратили спасатели в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, 24 апреля в городе Сибае пьяный местный житель 1981 года рождения на пятом этаже многоквартирного дома повис на руках.

Сотрудники спасательной службы открыли дверь в квартиру и, вбежав на балкон, вытащили его. В результате никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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