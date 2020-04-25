Уфа, , 11:37 — REGNUM Крупную партию немаркированной водки изъяли в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка обнаружили 74 ящика с водкой в автомобиле «Тойота», которым управлял 37-летний житель Челябинской области. Всего в автомобиле находилось свыше 1400 бутылок немаркированного алкоголя. Сотрудники полиции изъяли более 700 литров водки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 171.1 УК РФ.

По мнению следователей, подозреваемый хотел продать эту водку в розничные точки, расположенные на территории республики. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование данного дела продолжается.

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