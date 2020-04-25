Салехард, , 11:36 — REGNUM У вертолёта Ми-26, совершившего жёсткую посадку на Ямале, отказал один из двигателей. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно, произошёл отказ левого двигателя», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля около Русского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вертолёт Ми-26 совершил жёсткую посадку. На борту находилось восемь человек. Известно об одном пострадавшем.

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