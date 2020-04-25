Барнаул, , 11:34 — REGNUM После жарких дней, когда температура воздуха прогревалась до +32°C, в Сибирь устремились циклонические вихри и связанная с ними серия атмосферных фронтов. Как сообщает сайт CЦ ФГБУ НИЦ «Планета», в ближайшие дни они принесут в регион не только долгожданные дожди, но и понижение температурного фона.

Природа Сибири Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Ночью 25 апреля пока еще сохранится влияние теплой воздушной массы, и температура воздуха ожидается в пределах +3…+8°C, в юго-восточных районах +10…+15°C, 26 апреля минимальная температура воздуха понизится до 0…+5°C.

Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +13…+19°C. В начале следующей недели в Западной Сибири ожидается кратковременное прекращение дождей и небольшое повышение температуры воздуха», — отмечают космические исследователи погодных явлений.

В большинстве районов Сибири в ближайшие дни ожидаются дожди, местами умеренные, грозы, а также усиление порывистого ветра до 15−22 м/с.

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