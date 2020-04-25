Барнаул, , 11:17 — REGNUM В Алтайском крае, где по погодным условиям действует особый протоповожарный режим, только за последние сутки, 24 апреля, произошло 275 пожаров, большая часть которых (198) относится к категории ландшафтных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«Количество возгораний в природной среде увеличилось из-за поджогов сухой растительности и нарушения требований пожарной безопасности в условиях противопожарного периода», — пояснили спасатели.

В пример того, как нужно поступать муниципальным образованиям, чтобы не сгореть, они привели опыт администрации Павловского района, где произрастают реликтовые ленточные боры.

«Площадь Павловского района составляет 225 тысяч гектар, пятую часть из которых занимают леса: уникальные ленточные боры. На территории Павловского района расположены 11 населенных пунктов, которые могут быть подвержены переходу на них лесных пожаров, а так же восемь населенных пунктов, которые могут быть подвержены переходу ландшафтных пожаров. Поэтому вопрос пожарной безопасности находится на особом контроле.

С 2018 года мы выработали новую схему опашки населённых пунктов и за счет средств районного бюджета проводим ее. Порядка 70 км — длиной и шириной от 4 до 10 метров. Мы опахали все населённые пункты, там где рельефно это было возможно» , — отметил Глава Павловского района Антон Воронов.

По его словам, бороться с природными очагами помогает созданная в районе маневренная группа. С начала 2020 года такой подход к противопожарной безопасности помог выявить и ликвидировать 43 возникшие термоточки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с объявленными в России нерабочими днями с наступлением тёплых дней многие жители Алтайского края, наплевав на карантин, ринулись на пикники и дачи. Только за пасхальные праздники в региона произошло более 300 пожаров.

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