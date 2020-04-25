Львов, Украина, 25 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) обнаружили в селе Явора Львовской области арсенал оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба ведомства.
Оружие находилось в старых покрывалах, спрятанное между перекрытиями здания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории ДНР сотрудники полиции более десяти часов изымали огромный арсенал оружия, обустроенный на территории бывшего детского лагеря.
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