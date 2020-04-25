Иркутск, , 11:04 — REGNUM В Иркутской области, где на сегодняшний день сложились чрезвычайно неблагоприятные условия, способствующие возникновению и распространению пожаров, за последние сутки, 24 апреля, ликвидировали 25 лесных очагов. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора, локализовать накануне удалось два вновь обнаруженных лесных пожара: по одному в Усть-Удинском и Тайшетском районах.

Предупреждение о пожарной опасности в Забайкалье ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Также в локализованном состоянии на утро 25 апреля перешло еще очага, зарегистрированных ранее, оба в Качугском районе. Общая площадь всех локализованных пожаров составляет 159 га, покрытых лесом. По вине местного населения возгорания произошли в 26 случаях в 14 районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами в Сибири продолжает оставаться очень напряжённой. По данным ФБУ «Авиалесоохраны», большинство не потушенных на сегодня, 25 апреля, очагов, приходится на территории Забайкалья, Красноярского края, Бурятии и Хакасии.

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