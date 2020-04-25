Салехард, , 10:51 — REGNUM В результате жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале по предварительным данным пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления на транспорте СКР.

«Предварительно, пострадали шесть человек», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что по факту жесткой посадки начата доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 25 апреля недалеко от месторождения «Русское». На борту вертолета находились восемь человек. На месте происшествия работают следователи.

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