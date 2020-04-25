Иркутск, , 10:40 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на утро, 25 апреля, выявили 87 случаев заражения SARS-CoV-2. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Большая часть инфицированных (58) госпитализирована в инфекционные отделения стационаров. Из общего числа 25 пациентов выздоровели и трое погибли. Большинство инфицированных (54 человека) выявлено в Иркутске, семеро — в Ангарске, шестеро — в Черемхово.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Приангарье продлили до 30 апреля включительно.

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