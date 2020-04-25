Чита, , 10:16 — REGNUM Сильный ветер, непотушенные палы и поджоги принесли немало проблем Забайкалью. Как сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, в тушении очагов, которые находятся в районах Иван-Озера, Танхи и станции Лесная, принимают участие 300 человек.

Лесные пожары в Забайкалье Правительство Забайкальского края

«Лес в районе озера Иван тушат 191 человек и 30 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, ситуация под контролем», — пояснил министра природных ресурсов Сергей Немков. По его словам, в районе Танхи ситуацию с тоже можно считать контролируемой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за потепления и сильного ветра, порывы которого доходили до 28 метров в секунду, к 24 апреля в районе Ивано-Арахлейских озёр, где расположены населённые пункты Беклемишево, Преображенка и Иван-Озеро, пламя перешло на лес с подожённой сухой травы, а затем стало распространяться в разные стороны. В Забайкалье введён режим ЧС.

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