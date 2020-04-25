Житомир, Украина, , 10:19 — REGNUM В Житомирской области Украины на территории Поясковского лесничества вспыхнул новый пожар. Об этом сообщила 25 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, на данный момент огонь выжег 200 гектаров леса. В ликвидации пожара участвуют 163 сотрудника экстренной службы и 30 единиц техники. На месте работают три пожарных самолёта и один вертолёт. 24 апреля они сбросили в общей сложности 24 тонны воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на территории четырёх лесничеств. В операции задействовано более тысячи человек.

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