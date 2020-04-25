Киев, 25 апреля 2020, 10:12 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается операция по ликвидации масштабных пожаров, сообщили 25 апреля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Работы ведутся на территории четырёх лесничеств. Основную проблему для пожарных представляют тлеющие пни и торфяники.
В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения отметили, что в результате пожаров ни один критический объект Зоны отчуждения не пострадал, а предприятия, обслуживающие критическую инфраструктуру, работают в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель агентства зоны отчуждения Екатерина Павлова рассказала, что всего выгорело почти 20 тыс. гектаров территории, примерно треть которой занимали леса.
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