Соледар, ДНР, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 19 обстрелов территории ДНР, в ходе которых ВСУ выпустили 209 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 25 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 27 мин калибра 120 мм, 61 мину калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Доломитное, Жабичево, Александровка, Старомихайловка, Донецк (Весёлое, «Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Коминтерново, Саханка, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрела сгорел дом в посёлке Зайцево Южное, в посёлке шахты «Трудовская» у одного дома повреждена кровля, повреждена газовая труба низкого давления. Зафиксировано попадание в несущую стену донецкой школы №116, в Старомихайловке повреждены стена и кровля дома. Жертв среди мирных жителей нет.

Напомним, за прошедшую неделю ВСУ повредили 21 жилой дом на территории ДНР. Всего украинские силовики 74 раза нарушили режим прекращения огня.

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