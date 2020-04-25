Чита, , 09:51 — REGNUM Прибывший из Москвы в Иркутск мужчина, у которого, согласно карантинным требованиям был взят анализ на наличие коронавирусной инфекции, проигнорировал самоизоляцию и двинулся дальше по запланированному маршруту — на Сахалин. Но уже в Забайкалье он было остановлен и госпитализирован. Как сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, путешественник оказался заражённым SARS-CoV-2 и был помещён в стационар, устанавливается круг контактных лиц.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 236 УК РФ. Санкцией этой статьи предусмотрено лишение свободы вплоть до двух лет», — сказано в официальном сообщении забайкальского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях. В регионе действует режим обязательной самоизоляции для всех прибывающих в край.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье выявили 90 заражённых SARS-CoV-2