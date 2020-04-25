Чита, , 09:37 — REGNUM В Забайкалье вновь выявили заражённых коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб региона, по данным на 25 апреля, лабораторно подтверждены 90 случаев заражения SARS-CoV-2, среди инфицированных — 14 детей.

«Заболевания зарегистрированы в г. Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Агинском районах. На данный момент выписано 14 человек, у кого был подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции», — отметили в оперативном штабе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным за 22 апреля, круг заражённых коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае расширился до 73 человек. Ранее руководство регионом издало приказ об обязательной самоизоляции всех прибывших в край гостей.

Читайте ранее в этом сюжете: В наркодиспансере Читы коронавирус подтвердился у 17 человек